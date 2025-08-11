Маскерано об 1:4 без Месси: «Если «Интер Майами» хочет бороться за титул, так играть нельзя. «Орландо» полностью переигрывал нас с первой до последней минуты»

Хавьер Маскерано оценил разгром «Интер Майами» от «Орландо Сити» (1:4) в МЛС.

Лионель Месси не сыграл за клуб из Майами из-за травмы.

«Сегодня нам нет оправданий. Футбол – это тактика, организованность, талант, но соперник был лучше и в ситуациях один в один. А у нас сегодня не было жажды победы и желания не проиграть.

Мне очень обидно, ведь в футболе, скажем так, можно проиграть, а можно быть переигранным, но сегодня, думаю, мы не сыграли с должной интенсивностью.

В футболе все просто, но иногда мы делаем его сложнее. Когда не играешь на сто процентов, можешь проиграть любому сопернику, и сегодня на поле была одна команда – «Орландо », который полностью переигрывал нас с первой до последней минуты.

Такое поражение заставляет нас думать, что если мы реально хотим бороться [за титул], то так играть нельзя. Извините, но так дело не пойдет. Понятно, что я за все в ответе, но говорить особо нечего. На поле была только одна команда», – сказал тренер «Интер Майами ».