29

«Аль-Наср» Роналду уверен в трансфере Комана и не интересуется Ферраном (Фабрицио Романо)

«Аль-Наср» уверен, что сможет подписать вингера «Баварии» Кингсли Комана.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов заплатить около 30 млн евро за Комана, а самому 29-летнему французу предложен контракт с зарплатой 20-25 млн в год.

Также, по данным Романо, «Аль-Наср» не работает над трансфером форварда «Барселоны» Феррана Торреса, который якобы рассматривается как подмена для Роналду. Утверждается, что 25-летний испанец сосредоточен только на выступлении за каталонский клуб.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
