Нигматуллин о «Спартаке»: «Тихонов – интересная кандидатура, но есть нюанс – большая неустойка Станковичу. Надеюсь, мода на тренеров из-за границы, все знающих и умеющих лучше, наконец сойдет»
– Болельщики «Спартака» уже обсуждают кандидатуру Тихонова. Как думаете, он готов?
– Конечно, руководству нужно определенное мужество для этого. Сейчас идет хорошая тенденция на российских тренеров. Надеюсь, что мода на тренеров из-за границы, которые все знают и умеют лучше, наконец сойдет на нет и мы обратим внимание на своих квалифицированных тренеров. Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив.
Но здесь есть много нюансов. Один из них – большая неустойка Станковичу. И его действия нужно все же оценивать по исходу целого сезона. Сейчас прошло всего лишь 12 туров. Но пока это далеко не тот «Спартак», который хотелось бы видеть. При всем уважении к прославленному футболисту.
Но хороший футболист – это не всегда хороший тренер. Надеюсь, что это не про Станковича и он найдет время выправить ситуацию. Но пока таких предпосылок не сильно видно, – сказал бывший вратарь сборной России.
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