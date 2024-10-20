Нигматуллин о «Спартаке»: «Тихонов – интересная кандидатура, но есть нюанс – большая неустойка Станковичу. Надеюсь, мода на тренеров из-за границы, все знающих и умеющих лучше, наконец сойдет»

Руслан Нигматуллин считает, что Андрей Тихонов мог бы возглавить «Спартак».

– Болельщики «Спартака» уже обсуждают кандидатуру Тихонова. Как думаете, он готов?

– Конечно, руководству нужно определенное мужество для этого. Сейчас идет хорошая тенденция на российских тренеров. Надеюсь, что мода на тренеров из-за границы, которые все знают и умеют лучше, наконец сойдет на нет и мы обратим внимание на своих квалифицированных тренеров. Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив.

Но здесь есть много нюансов. Один из них – большая неустойка Станковичу . И его действия нужно все же оценивать по исходу целого сезона. Сейчас прошло всего лишь 12 туров. Но пока это далеко не тот «Спартак», который хотелось бы видеть. При всем уважении к прославленному футболисту.

Но хороший футболист – это не всегда хороший тренер. Надеюсь, что это не про Станковича и он найдет время выправить ситуацию. Но пока таких предпосылок не сильно видно, – сказал бывший вратарь сборной России.