Генич о «Спартаке» и 2:4 от «Локо»: «Не хватает хитрости, команда очень прямолинейна. Чисто тренерское поражение»

Константин Генич назвал прямолинейной игру «Спартака» с «Локо» (2:4) в матче РПЛ.

«Это чисто тренерское поражение «Спартака », и не только Станковича , а всего тренерского штаба.

Мне в этом матче не понравилось, что «Спартак» со своей быстротой пытается соперника задушить. Все время быстро‑быстро отобрать, ударить, довести атаку — это здорово в современном футболе, но «Спартаку» не хватает хитрости. Он очень прямолинейный.

«Локомотив » был хитрее, он отдал мяч «Спартаку» и грамотно выстроил оборону», — сказал комментатор.