Генич о «Спартаке» и 2:4 от «Локо»: «Не хватает хитрости, команда очень прямолинейна. Чисто тренерское поражение»
Константин Генич назвал прямолинейной игру «Спартака» с «Локо» (2:4) в матче РПЛ.
«Это чисто тренерское поражение «Спартака», и не только Станковича, а всего тренерского штаба.
Мне в этом матче не понравилось, что «Спартак» со своей быстротой пытается соперника задушить. Все время быстро‑быстро отобрать, ударить, довести атаку — это здорово в современном футболе, но «Спартаку» не хватает хитрости. Он очень прямолинейный.
«Локомотив» был хитрее, он отдал мяч «Спартаку» и грамотно выстроил оборону», — сказал комментатор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
