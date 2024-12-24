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  • Каманцев об Опейкиной: «Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать судьей на матче Первой лиги? У нас не должно быть деления по половому признаку»
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Каманцев об Опейкиной: «Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать судьей на матче Первой лиги? У нас не должно быть деления по половому признаку»

Павел Каманцев поддержал арбитра Веру Опейкину.

— Весной случилась неприятная история, когда Тихонов раскритиковал на одном из матчей Первой лиги судейство Опейкиной и выразил недовольство практикой назначения женщины на такие игры, после чего получил от КДК РФС дисквалификацию на пять матчей. Вы довольны тем, как закончился тот инцидент?

— Я не комментирую решения юрисдикционных органов РФС, будь то КДК или оставивший в силе дисквалификацию апелляционный комитет. Могу лишь сказать, что высказывание Тихонова меня чуть-чуть расстроило. В том числе потому, что в тот период в одном из туров в Первой лиге случилось не очень качественное судейство арбитра-мужчины, и таких высказываний в его адрес не было. 

А те высказывания Андрея Валерьевича были неуместны именно из-за концентрации на том, женщина судила матч или не женщина. У нас нет и не должно быть деления судей по половому признаку.

— Изначально не было риском назначать Опейкину судить тот матч?

— Это просто арбитр, который имеет определенную квалификацию. Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать арбитром на матче Первой лиги?

— А как вообще ЭСК оценил ее работу в той игре?

— Специалисты, оценивавшие судейство конкретно в этом матче, говорили, что да, одна желтая карточка была вынесена зря. Да, это, безусловно, ошибка. Но является ли она причиной для широкого обсуждения? Тем более если эта карточка не повлияла ни на что, в том числе не привела к дальнейшей дисквалификации футболиста, – сказал председатель судейского комитета РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВера Опейкина
Павел Каманцев
logoАндрей Тихонов
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