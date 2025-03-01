Тихонов про «Енисей» – «Алания» в 10:00 по Москве: «Когда играем в 11-12 ночи по Красноярску, вас не удивляет? Проще у ТВ с пивом, сосисками говорить: что-то футболисты еле бегают. Они спать уже должны»

Андрей Тихонов не оценил вопрос про раннее начало матча «Енисея».

Красноярский клуб сегодня обыграл «Аланию» в 22-м туре Мелбет Первой лиги (1:0), матч начался в 10:00 по московскому времени.

После игры один из журналистов поинтересовался причиной проведения встречи в такое время. Главный тренер «Енисея» остался недоволен вопросом.

«Вас не удивляет, когда мы играем в 11-12 часов ночи по Красноярску? Вас это удивляет, или вы к этому привыкли?

Вы к этому привыкли, потому что сидите у телевизоров. Как вы думаете, футболистам легко играть в 11 или, тем более, в 12 часов ночи по Красноярску, когда люди должны спать? Нам тоже непросто, проще сесть возле телевизора, взять пиво с сосисками, с чипсами, сидеть смотреть футбол и говорить: а что-то футболисты еле бегают. Так они спать в это время должны.

Отсюда приняло решение руководство. Мы просили, чтобы игру с «Родиной» (матч команд в 14-м туре стартовал в 20:00 по московскому времени – Спортс’‘) перенесли хотя бы или чуть раньше, или на другой день. Нам навстречу не пошли. Мы играли в 12 часов ночи. Поэтому решение руководства – алаверды для «Родины».

Вот в чем разница: почему-то нас никто не слышит, а мы должны кого-то слушать. Мы можем все игры назначать в 12 часов и все будут в 8 играть, но нет. Мы делаем так, чтобы футболисты в два часа играли у нас, как «Алания », в четыре заканчивается, в пять отсюда выезжают, в 19:30 вылет в Москву. И всем удобно.

Но мы можем делать в 6 вечера и тогда командам придется здесь ночевать», – заявил главный тренер «Енисея ».