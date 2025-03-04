Пиоли о «Милане»: «Больно видеть его таким. Здесь творилось нечто волшебное – надеюсь, эта энергия вернется»
Стефано Пиоли сожалеет о текущей ситуации в «Милане».
«Больно видеть клуб таким. Сейчас я далеко, но мне жаль игроков и болельщиков, потому что в «Милане» творилось нечто волшебное и захватывающее. Надеюсь, эта энергия вернется вновь», – сказал бывший главный тренер «Милана», работающий в «Аль-Насре».
«Милан» занимает 9-е место в таблице Серии А, набрав 41 очко за 27 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
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