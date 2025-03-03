Гендиректор «Милана» Фурлани о сезоне: «Неудовлетворительно, несмотря на победу в Суперкубке. Мы все в ответе за это. Конфликта между мной и Ибрагимовичем нет, обсуждений о замене тренера тоже»

Джорджо Фурлани высказался о провальном сезоне «Милана».

«Милан » уступил «Лацио» в 27-м туре Серии А (1:2). Команда проигрывает три матча подряд. «Россонери» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Фейеноорду» в стыковых матчах, а в чемпионате клуб идет на 9-м месте.

«В начале сезона у нас были высокие ожидания и все шансы их реализовать. Мы не сделали того, что хотели, и пока наш вердикт – неудовлетворительно, несмотря на победу в Суперкубке Италии. В любом случае, нужно смотреть вперед, потому что прошлое уже не изменить».

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«Когда результаты так сильно не соответствуют ожиданиям, виноват не один человек. Мы все в ответе за это, и я тоже включаю себя в этот список как генеральный директор. Разочарование фанатов разделяют и игроки, и руководство. Мы должны продолжать двигаться вперед и попытаться провести оставшуюся часть сезона достойно.

Как я уже сказал, нам необходимо значительно улучшить спортивные результаты. Если мы сможем пригласить в клуб людей, которые помогут нам добиться этих целей, то мы это рассмотрим. На сегодняшний день окончательного решения по этой позиции (спортивного директора) нет.

Мы все разочарованы результатами, но при этом остаемся едины. Только вместе мы можем выйти из этой ситуации. Никакого конфликта между Фурлани и Ибрагимовичем нет, обсуждений о замене тренера тоже. Мы должны быть сплоченными и работать над тем, чтобы достойно завершить сезон», – сказал генеральный директор «Милана» в интервью DAZN.