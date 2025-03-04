У нескольких игроков «Милана», включая Меньяна, выявили лишний вес. Тренерский штаб следит за питанием и режимом сна футболистов (La Repubblica)

Сержиу Консейсау обеспокоен физической формой игроков «Милана».

Как передает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, у нескольких игроков команды был обнаружен лишний вес – некоторые футболисты весили более 90 килограммов. В частности, тренерский штаб «Милана » недоволен физической формой Майка Меньяна – Консейсау считает, что избыточный вес негативно сказывается на ловкости и реакции вратаря.

Сообщается, что главный тренер «Милана» установил для игроков строгий режим питания, а также ввел ежедневные взвешивания. Кроме того, Консейсау и его штаб начали следить за режимом сна футболистов, чтобы обеспечить большую продуктивность работы и оптимальное восстановление.