У нескольких игроков «Милана», включая Меньяна, выявили лишний вес. Тренерский штаб следит за питанием и режимом сна футболистов (La Repubblica)
Сержиу Консейсау обеспокоен физической формой игроков «Милана».
Как передает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, у нескольких игроков команды был обнаружен лишний вес – некоторые футболисты весили более 90 килограммов. В частности, тренерский штаб «Милана» недоволен физической формой Майка Меньяна – Консейсау считает, что избыточный вес негативно сказывается на ловкости и реакции вратаря.
Сообщается, что главный тренер «Милана» установил для игроков строгий режим питания, а также ввел ежедневные взвешивания. Кроме того, Консейсау и его штаб начали следить за режимом сна футболистов, чтобы обеспечить большую продуктивность работы и оптимальное восстановление.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
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