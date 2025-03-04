Кахигао сравнил «Спартак» и «Арсенал»: «Два великих клуба, оба – красно-белые. Мы хотим быть не только большим клубом, но и успешным. За последние 20 лет мы выиграли титул лишь раз»

Франсис Кахигао сравнил «Спартак» с «Арсеналом».

Спортивный директор «Спартака » ранее на протяжении 23 лет работал главным скаутом по вопросам европейского и южноамериканского рынков в «Арсенале ».

«Мы говорим о двух великих клубах. Оба – красно-белые. Сложно сравнивать два клуба с разной историей из разных лиг. Что впечатлило меня здесь – это люди, руководство, тренеры, персонал. Мы хотим быть не только большим клубом, но и успешным. За последние 20 лет «Спартак» выиграл титул только один раз.

Хотелось ли пригласить Арсена Венгера в Москву? Мы на связи, но не на ежедневной основе. Он занятой человек, я тоже. Мы больше говорим о футболе в целом», – сказал Кахигао .