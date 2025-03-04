Кахигао о трансферах «Спартака»: «Мы переплачиваем, как и все. Рынок сейчас сложный – многое поменялось, цены завышены»

Франсис Кахигао признал, что «Спартак» переплачивает за трансферы.

«Я согласен, что мы переплачиваем, но сегодня переплачивают все.

Возможно, вы знаете, у меня был опыт на прошлых работах, я находил молодых футболистов, приводил в клуб. Когда ты ищешь рынок с потенциалом, то есть варианты для перепродажи. Я сторонник такого подхода.

Рынок в целом очень сложный сейчас, многое поменялось, цены завышенные», – сказал спортивный директор «Спартака ».