Кахигао о трансферах «Спартака»: «Мы переплачиваем, как и все. Рынок сейчас сложный – многое поменялось, цены завышены»
Франсис Кахигао признал, что «Спартак» переплачивает за трансферы.
«Я согласен, что мы переплачиваем, но сегодня переплачивают все.
Возможно, вы знаете, у меня был опыт на прошлых работах, я находил молодых футболистов, приводил в клуб. Когда ты ищешь рынок с потенциалом, то есть варианты для перепродажи. Я сторонник такого подхода.
Рынок в целом очень сложный сейчас, многое поменялось, цены завышенные», – сказал спортивный директор «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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