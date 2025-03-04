Кахигао об интересе «Спартака» и «Зенита» к одним игрокам: «Понятия не имею, как они работают, не хочу знать. Это занимает 0% моей ежедневной работы»
Спортивный директор «Спартака» заявил, что его не интересует работа «Зенита».
– Как вы прокомментируете, что «Спартак», по данным СМИ, рассматривал тех же игроков, которых хотел «Зенит»? Это сложности рынка или недостаток скаутской работы? Неужели не было других вариантов?
– Понятия не имею, как работает «Зенит», не хочу знать об этом. Это занимает ноль процентов моей ежедневной работы.
Мы сконцентрированы на потребностях нашего клуба, – заявил Франсис Кахигао.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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