Браим – лучший игрок февраля в «Реале». Он опередил Винисиуса, Родриго, Беллингема и Модрича

Браим Диас был назван лучшим футболистом месяца в «Реале».

25-летний полузащитник сборной Марокко опередил в голосовании Винисиуса Жуниора , Родриго , Джуда Беллингема и Луку Модрича .

В феврале Браим забил 1 гол и сделал 1 результативный пас за 8 игр.

Его пас помог Гонсало Гарсии Торресу забить на 93-й минуте победный гол «Леганесу» (3:2) в Кубке Испании, а мяч Диаса помог «Мадриду» сравнять счет на 86-й в первой игре Лиги чемпионов с «Ман Сити» (3:2).

Подробная статистика выступлений Браима – здесь .