Браим – лучший игрок февраля в «Реале». Он опередил Винисиуса, Родриго, Беллингема и Модрича
Браим Диас был назван лучшим футболистом месяца в «Реале».
25-летний полузащитник сборной Марокко опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Родриго, Джуда Беллингема и Луку Модрича.
В феврале Браим забил 1 гол и сделал 1 результативный пас за 8 игр.
Его пас помог Гонсало Гарсии Торресу забить на 93-й минуте победный гол «Леганесу» (3:2) в Кубке Испании, а мяч Диаса помог «Мадриду» сравнять счет на 86-й в первой игре Лиги чемпионов с «Ман Сити» (3:2).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Реала» в X
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