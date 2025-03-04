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Браим – лучший игрок февраля в «Реале». Он опередил Винисиуса, Родриго, Беллингема и Модрича

Браим Диас был назван лучшим футболистом месяца в «Реале».

25-летний полузащитник сборной Марокко опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Родриго, Джуда Беллингема и Луку Модрича.

В феврале Браим забил 1 гол и сделал 1 результативный пас за 8 игр. 

Его пас помог Гонсало Гарсии Торресу забить на 93-й минуте победный гол «Леганесу» (3:2) в Кубке Испании, а мяч Диаса помог «Мадриду» сравнять счет на 86-й в первой игре Лиги чемпионов с «Ман Сити» (3:2).

Подробная статистика выступлений Браимаздесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Реала» в X
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