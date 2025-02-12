Браим о 3:2 с «Ман Сити»: «Это «Реал», лучший клуб мира. Мы воспользовались их ошибками»
Браим Диас доволен игрой против «Манчестер Сити» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Это еще не конец, впереди ответный матч на нашем поле. Я очень доволен победой, работой команды. Мы провели цельную игру. Я рад, что забил и помог команде.
Мы знаем, каким бывает футбол: можно играть очень хорошо и уступить, а может быть и наоборот.
Мне кажется, мы здорово сыграли, на этом поле нелегко, соперник очень хороший. Но впереди ответная игра, работа еще не завершена.
Мы воспользовались их ошибками, создали много моментов в результате их оплошностей. Хорошая командная работа.
Это «Реал», лучший клуб мира», – резюмировал полузащитник в эфире Movistar.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем