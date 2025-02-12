Браим о 3:2 с «Ман Сити»: «Это «Реал», лучший клуб мира. Мы воспользовались их ошибками»

Браим Диас доволен игрой против «Манчестер Сити» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Это еще не конец, впереди ответный матч на нашем поле. Я очень доволен победой, работой команды. Мы провели цельную игру. Я рад, что забил и помог команде.

Мы знаем, каким бывает футбол: можно играть очень хорошо и уступить, а может быть и наоборот.

Мне кажется, мы здорово сыграли, на этом поле нелегко, соперник очень хороший. Но впереди ответная игра, работа еще не завершена.

Мы воспользовались их ошибками, создали много моментов в результате их оплошностей. Хорошая командная работа.

Это «Реал », лучший клуб мира», – резюмировал полузащитник в эфире Movistar.