«Спасибо, что спас меня от двух месяцев вне игры». Себальос – Браиму после 3:2 с «Ман Сити»
Дани Себальос поблагодарил Браима Диаса за то, что тот своим голом «спас» его.
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2).
На 77-й минуте матча Клеман Тюрпен назначил пенальти после столкновения Себальоса и Филипа Фодена в штрафной мадридцев. Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый и сделал счет 2:1. На 86-й минуте Браим Диас сравнял счет.
«Спасибо тебе за то, что спас меня от двух месяцев вне игры», – написал Себальос в комментариях к посту Диаса в инстаграме после матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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