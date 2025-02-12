«Спасибо, что спас меня от двух месяцев вне игры». Себальос – Браиму после 3:2 с «Ман Сити»

Дани Себальос поблагодарил Браима Диаса за то, что тот своим голом «спас» его.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2).

На 77-й минуте матча Клеман Тюрпен назначил пенальти после столкновения Себальоса и Филипа Фодена в штрафной мадридцев. Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый и сделал счет 2:1. На 86-й минуте Браим Диас сравнял счет.

«Спасибо тебе за то, что спас меня от двух месяцев вне игры», – написал Себальос в комментариях к посту Диаса в инстаграме после матча.