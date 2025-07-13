«Црвена Звезда» установила ценник на Пруцева – 1,5 млн евро. Егор хочет продлить контракт с клубом

«Црвена Звезда» установила, за какую сумму готова продать Егора Пруцева.

По данным Sport24, сербский клуб готов рассматривать предложения о продаже хавбека в районе 1,5 млн евро.

«При этом стороны намерены в ближайшее время вернуться к переговорам о продлении контракта, который истекает следующим летом.

Сторона футболиста рассчитывает заключить новое соглашение сроком на три года. Если контракт будет продлен, сумма возможного трансфера существенно возрастет», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне 22-летний Пруцев выступал за словенский «Целе» на правах аренды, провел 14 матчей и забил 6 голов.