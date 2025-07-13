Блез Матюиди: «Думал, что Роналду сумасшедший. Он уговорил Бенатия пойти в зал в 2 часа ночи после выездного матча «Юве». Мы были измотаны»
Блез Матюиди отметил работоспособность Криштиану Роналду.
«Он настоящий трудяга. Однажды вечером, после выездного матча, мы вернулись в два часа ночи, чтобы забрать машины.
Мы были измотаны, а он – нет: Криштиану уговорил Бенатия пойти с ним в спортзал, чтобы разгрузиться. Я думал, что он сумасшедший (смеется).
Но именно это и делает его уникальным: он никогда не останавливался. В этом секрет его долголетия», – сказал экс-игрок «Ювентуса».
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Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
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