Винисиус о Саудовской Аравии: «Я счастлив в «Реале», нигде не будет лучше. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться. Надеюсь продлить контракт как можно скорее»
Винисиус Жуниор высказался о предложении перейти в лигу Саудовской Аравии.
«Я спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь продлить его как можно скорее. Я счастлив здесь [в «Реале»], с лучшим тренером [Карло Анчелотти] и лучшими болельщиками. Все любят меня, и мне не будет лучше нигде.
Я здесь, чтобы продолжить историю и ради всего, что мне дали президент [Флорентино Перес] и клуб. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться здесь», – заявил полузащитник «Реала».
Саудовцы хотят купить Винисиуса за 240+ млн евро. «Реал» отпустит вингера, если тот согласится на трансфер (The Telegraph)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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