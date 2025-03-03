Винисиус о Саудовской Аравии: «Я счастлив в «Реале», нигде не будет лучше. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться. Надеюсь продлить контракт как можно скорее»

Винисиус Жуниор высказался о предложении перейти в лигу Саудовской Аравии.

«Я спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь продлить его как можно скорее. Я счастлив здесь [в «Реале»], с лучшим тренером [Карло Анчелотти ] и лучшими болельщиками. Все любят меня, и мне не будет лучше нигде.

Я здесь, чтобы продолжить историю и ради всего, что мне дали президент [Флорентино Перес ] и клуб. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться здесь», – заявил полузащитник «Реала ».

Саудовцы хотят купить Винисиуса за 240+ млн евро. «Реал» отпустит вингера, если тот согласится на трансфер (The Telegraph)