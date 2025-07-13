Глава РФС Дюков о нейтральных полях: «Почему вы считаете, что мы должны играть вне России после возвращения?»

Глава РФС высказался на тему места проведения матчей после возвращения России.

«Нейтральные поля после возвращения? А почему вы считаете, что мы должны играть не в России? Думаю, что нам удастся этого избежать, и мы будем играть официальные международные матчи на своих стадионах.

Зачем нам играть где-то еще? Вы же видите, что сейчас мы организуем и проводим матчи на высоком уровне, к нам приезжают футболисты из зарубежных стран. ФИФА и УЕФА за этим тоже наблюдают», – сказал президент РФС Александр Дюков.

Напомним, российские команды отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.