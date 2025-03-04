Винисиус и «Реал» возобновят переговоры о новом контракте летом, клуб знает запросы вингера

Винисиус Жуниор стал ближе к продлению контракта с «Реалом».

Стороны настроены на продолжение сотрудничества, «Мадрид » и 24-летний вингер сборной Бразилии летом возобновят переговоры о новом соглашении, сообщает As.

У Винисиуса, контракт которого рассчитан до лета 2027 года, есть предложение из Саудовской Аравии на 1 миллиард евро за пять лет.

Руководители «Реала» обсудили финансовые запросы с представителями игрока и, узнав о его пожеланиях, договорились вернуться к этому вопросу по окончании сезона.

В «Мадриде» хотят избежать дисбаланса и прикидывают, как будет выглядеть шкала зарплат после следующих обновлений контрактов. С соглашением Килиана Мбаппе , подписанным до лета 2029 года, нет никаких проблем. Следующим новую сделку с повышением зарплаты должен подписать Джуд Беллингем , сейчас зарабатывающий 8-10 млн евро в год чистыми.

Винисиус о Саудовской Аравии: «Я счастлив в «Реале», нигде не будет лучше. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться. Надеюсь продлить контракт как можно скорее»