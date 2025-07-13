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Галактионов о срыве трансфера Веры в «Локо»: «Важно, когда люди держат слово. Ему взяли билеты, он летел в Москву подписывать контракт»

Михаил Галактионов высказался о срыве трансфера Лукаса Веры в «Локомотив».

28-летний аргентинец в сезоне-2024/25 играл за «Химки». Он был близок к переходу в «Локомотив», но в итоге подписал контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ.

– Что произошло с Верой? Как на это реагировали вы?

– Спокойно. Для меня важно, когда люди держат свое слово. Я не вел переговоры, но знаю, что клуб взял ему билеты. Он летел в Москву на подписание контракта, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?9640 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛукас Вера I
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
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