Галактионов о срыве трансфера Веры в «Локо»: «Важно, когда люди держат слово. Ему взяли билеты, он летел в Москву подписывать контракт»
Михаил Галактионов высказался о срыве трансфера Лукаса Веры в «Локомотив».
28-летний аргентинец в сезоне-2024/25 играл за «Химки». Он был близок к переходу в «Локомотив», но в итоге подписал контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ.
– Что произошло с Верой? Как на это реагировали вы?
– Спокойно. Для меня важно, когда люди держат свое слово. Я не вел переговоры, но знаю, что клуб взял ему билеты. Он летел в Москву на подписание контракта, – сказал главный тренер «Локомотива».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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