Генич о будущем Сперцяна: «Нет конкретики, так как Эдик высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец. Он хочет сделать шаг вперед, но нет устраивающих предложений»

Константин Генич высказался насчет будущего Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре».

«Определенная неопределенность или неопределенная определенность относительно Эдика Сперцяна. Думаю, что он всеми мыслями и мечтами хотел принести чемпионство «Краснодару», и он думал, что вот здесь и сейчас все: будет выбирать предложения там, сям, поедет туда и туда.

«Аякс», «Жирона», много других команд фигурировало, а конкретики нет, потому что Эдик достаточно высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец, его все устраивает. Но ему хочется сделать шаг вперед. А вот предложений, которые бы устроили его и клуб, так и не поступило, так и не пришло. Может быть, вот это на данном этапе будет Эдику мешать.

А если сейчас «Краснодар» платит 5 млн за игрока, лучшего ассистента Лиги 1 [французского вингера «Осера» Гаэтана Перрена], вот это может быть дополнительная мотивация для Эдика. Он 100% – игрок старта.

С Мусаевым они там с детства знакомы еще по академии. Может быть, опустошение определенное после чемпионства уже есть, а сейчас новый вызов. Новая конкуренция», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются «Аякс» и «Лацио».