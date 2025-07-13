  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о будущем Сперцяна: «Нет конкретики, так как Эдик высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец. Он хочет сделать шаг вперед, но нет устраивающих предложений»
26

Генич о будущем Сперцяна: «Нет конкретики, так как Эдик высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец. Он хочет сделать шаг вперед, но нет устраивающих предложений»

Константин Генич высказался насчет будущего Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре».

«Определенная неопределенность или неопределенная определенность относительно Эдика Сперцяна. Думаю, что он всеми мыслями и мечтами хотел принести чемпионство «Краснодару», и он думал, что вот здесь и сейчас все: будет выбирать предложения там, сям, поедет туда и туда.

«Аякс», «Жирона», много других команд фигурировало, а конкретики нет, потому что Эдик достаточно высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец, его все устраивает. Но ему хочется сделать шаг вперед. А вот предложений, которые бы устроили его и клуб, так и не поступило, так и не пришло. Может быть, вот это на данном этапе будет Эдику мешать.

А если сейчас «Краснодар» платит 5 млн за игрока, лучшего ассистента Лиги 1 [французского вингера «Осера» Гаэтана Перрена], вот это может быть дополнительная мотивация для Эдика. Он 100% – игрок старта.

С Мусаевым они там с детства знакомы еще по академии. Может быть, опустошение определенное после чемпионства уже есть, а сейчас новый вызов. Новая конкуренция», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются «Аякс» и «Лацио».

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?9630 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЭдуард Сперцян
logoМатч ТВ
logoКонстантин Генич
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoГаэтан Перрен
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Они дороже всех в РПЛ: Сперцян и Кордоба в топе, звезды «Зенита» ниже «Спартака»
12вчера, 21:55Фэнтези
Черчесов о Сперцяне: «Угальде перестал забивать, когда пошли разговоры про «уходит, уходит», здесь то же самое. Ты не можешь такой шпагат делать – одна нога там, другая здесь»
1112 июля, 22:03
Сперцян о 0:1 с ЦСКА: «Краснодар» проиграл Суперкубок, но выиграл чемпионат. Начало второго тайма не получилось – потеряли концентрацию и пропустили из-за цепочки ошибок»
1212 июля, 19:27
Мусаев о Сперцяне в «Краснодаре»: «Хотел бы, чтобы он был нашим Джеррардом и Тотти, провел всю карьеру, выиграл титулы»
1811 июля, 15:18
Главные новости
«Палмер — лучший в мире. Он творит волшебство». Вратарь «Челси» Санчес о хавбеке
1517 минут назад
«Челси» разнес «ПСЖ» в финале КЧМ, Синнер – чемпион «Уимблдона», Жерсон перешел в «Зенит», звезды НХЛ разгромили команду КХЛ, скандал на дне рождения Ямаля и другие новости
14сегодня, 06:10
«Реал» сегодня объявит о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Презентация защитника – во вторник
10сегодня, 05:56
Гендиректор «Спартака»: «Выводы сделаны. Рассчитываем, что в новом сезоне добьемся большего»
65сегодня, 05:00
Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»
23сегодня, 04:32
Энрике о том, что схватил за горло и лицо Жоао Педро: «Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал»
53сегодня, 03:33
Коваленко переходит в «Сочи» из «Оренбурга». У «Зенита» есть право обратного выкупа хавбека (Иван Карпов)
46сегодня, 03:18
Энрике о потасовке «ПСЖ» с «Челси»: «Я пытался разнять. Увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нужно избегать таких ситуаций»
32сегодня, 02:27
Энрике о 0:3 «ПСЖ» в финале КЧМ: «Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер – тот, кто не поднимается после поражений. Нужно проанализировать произошедшее»
19сегодня, 01:53
Жоао Педро о стычке с Луисом Энрике: «ПСЖ» не умеет проигрывать. Я пошел защищать Андрея Сантоса, соперники окружили его»
66вчера, 23:16
Ко всем новостям
Последние новости
Хомуха о переподписании Даку: «Рубин» может побороться за место в топ-6. Мирлинд делает разницу на поле, команда сыгранная»
332 минуты назад
Станкович о готовности Угальде: «Полноценной тренировки в «Спартаке» не было ни одной. В целом он в хорошей форме»
246 минут назад
Агент о том, что Самошникова предложили «Зениту»: «Нечего комментировать. У Ильи все хорошо в «Локомотиве»
559 минут назад
Замгендиректора «Крыльев» о назначении Адиева: «Нужен был человек, который будет помогать раскрывать игроков и добиваться результатов в условиях финансовых ограничений»
5сегодня, 05:34
«Это самое крутое, что мы видели за последний месяц». Радимов об ассисте Барриоса головой лежа в матче с «Войводиной»
7сегодня, 05:19
Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках «Зенита», которым не хватает практики»
5сегодня, 04:46
Экс-защитник «Локо» и «Боавишты» Лысцов перешел в «Шинник»
2сегодня, 04:11
Пименов о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Будет сложно, но без амбиций не будем двигаться вперед. В том, что бюджет снизился вдвое, ничего страшного нет»
2сегодня, 03:53
Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо»
11сегодня, 02:59
Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»
8сегодня, 02:41