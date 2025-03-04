«Монако» продлил контракт с Минамино на 2 года
«Монако» продлил контракт с Такуми Минамино.
Новое соглашение с японцем рассчитано до 30 июня 2027 года. Минамино выступает за клуб с лета 2022-го.
В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 33 матча за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Фото: x.com/AS_Monaco
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Монако»
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