«Монако» продлил контракт с Минамино на 2 года

«Монако» продлил контракт с Такуми Минамино.

Новое соглашение с японцем рассчитано до 30 июня 2027 года. Минамино выступает за клуб с лета 2022-го.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 33 матча за «Монако » во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Фото: x.com/AS_Monaco