Бирет о мяче после 3-го хет-трика за «Монако»: «У меня еще не так много мебели дома, свободного пространства предостаточно»

Мика Бирет высказался после своего 3-го хет-трика за «Монако».

Форвард поделился мнением после матча Лиги 1 с «Реймсом» (3:0).

– Скажу честно, несмотря на то, что мне удалось отметиться новым хет-триком, я еще не до конца осознаю масштаб этого события. Я стараюсь забивать в каждом матче. Такая результативность была бы недостижима без помощи моих товарищей по команде. У меня никогда не возникало серьезных проблем с тем, чтобы забивать. Сегодня звезды снова сошлись.

У меня еще не так много мебели дома, так что свободного пространства под мячи еще предостаточно (мяч остается с автором хет-трика после игры – Спортс”). Думаю, никто не мог предположить, что мне удастся так уверенно дебютировать за «Монако». Это заслуга всей команды, тренерского штаба и тех, кто меня окружает здесь, ведь именно благодаря им мне удалось настолько стремительно влиться в коллектив. Голы, что я забил сегодня — это заслуга всей команды.

- Ставишь ли ты перед собой цель стать лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам этого сезона?

– Мы еще не вышли на финишную прямую. Я собираюсь двигаться от игры к игре и надеюсь, что мне удастся забить еще больше. Сейчас все складывается очень удачно, однако, к счастью, мое окружение не дает мне оторваться от реальности. Я провел всего девять матчей за «Монако », на текущий момент все складывается хорошо.

Я продолжу упорно работать и биться за клуб. Дальше будет понятно, что меня ждет в сборной. Моя ситуация весьма уникальна, так как у меня есть возможность выбора между четырьмя сборными, – сказал Бирет .