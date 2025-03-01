Мостовой о тренере: «В идеале это должен быть человек с футбольным прошлым. Я же не лезу в хирургию, баскетбол или гандбол»

Александр Мостовой высказался об отношении к современным тренерам.

– Как мне кажется, ты воспринимаешь современных тренеров, которые футбол узнали по тетрадочке, как мертворожденных специалистов. Так получается?

– Нет, я же не исключаю... Как и в любой профессии, могут быть люди, которые какими-то природными данными не награждены. Да, он может работать, но я же говорю: в идеале это все равно должен быть человек с футбольным прошлым.

Я же не лезу в хирургию, у меня много врачей. Я же не лезу в баскетбол, хотя я в баскетбол тоже в детстве играл. Понимаешь, да?

Мне было бы как-то неприятно смотреть, что я начал бы рассказывать про баскетбол или про гандбол какой-нибудь: «Давай кидай вот так». Он меня спросит: «А почему вот так?» А я скажу: «А я в книжке увидел. Там написано: кидай в левый угол, мяч отскочит, попадет вправо».

Он на меня посмотрит, спросит: «Ты играл?» Я скажу: «Я не играл». Ну это очевидные вещи! – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой о работе тренером: «Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге»