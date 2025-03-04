«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» с 80-летием: «С днем рождения, друзья! 🇷🇸 🇷🇺»

«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» с 80-летием.

«В этот день ровно 80 лет назад в Белграде был основан легендарный футбольный клуб «Црвена Звезда ».

Поздравляем с днем рождения, друзья! 🇷🇸 🇷🇺» – сказано в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Также «Зенит » поздравил на сербском клуб, который спонсируется «Газпромом»: «С 80-летием, «Звезда», будь лучшей, самой яркой, самой успешной и величайшей, сейчас и навсегда!»