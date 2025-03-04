«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» с 80-летием: «С днем рождения, друзья! 🇷🇸 🇷🇺»
«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» с 80-летием.
«В этот день ровно 80 лет назад в Белграде был основан легендарный футбольный клуб «Црвена Звезда».
Поздравляем с днем рождения, друзья! 🇷🇸 🇷🇺» – сказано в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
Также «Зенит» поздравил на сербском клуб, который спонсируется «Газпромом»: «С 80-летием, «Звезда», будь лучшей, самой яркой, самой успешной и величайшей, сейчас и навсегда!»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости