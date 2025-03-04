«Русские и сербы – братья. Российские флаги на матче баскетбольной «Црвены Звезды» держали многие из 20 тысяч человек». Защитник «Зенита» Мимович о народах

Защитник «Зенита» Огнен Мимович заявил, что русские и сербы – братья.

20-летний сербский защитник перешел из «Фенербахче » на правах аренды до конца сезона.

«В первый раз я побывал в России прошлым летом на товарищеском турнире, в котором участвовал в составе «Црвены Звезды ». Россия и Санкт-Петербург оставили очень приятное впечатление – это очень, очень красивый город, условия для игры были поистине великолепные.

Я никогда до этого не играл на стадионе лучше, чем «Газпром Арена ». Пара человек, которые ранее играли за «Зенит », очень хвалили эту команду. Перед приездом я разговаривал с Ваньей Дркушичем и Страхиней Эраковичем , и они мне тоже говорили только хорошее, и я с радостью приехал.

Да, русские и сербы – братья. И мы это видели на баскетбольном матче «Црвены Звезды», где был полный зал – 20 тысяч человек, и многие держали российские флаги.

Думаю, это действительно демонстрирует, что русские и сербы – братья», – сказал Огнен Мимович .

«Црвена Звезда» во время разминки перед матчем с «Жальгирисом» включила песню «Россия»

Защитник «Зенита» Мимович о сравнениях с Ивановичем: «Большая ответственность. Хочется оправдать связанные с этим ожидания»