Личка верит в чемпионство «Динамо»: «Год назад в нас никто не верил, а мы боролись до конца. Но с «Ростовом» на поле было мало игроков, ментально готовых догнать лидеров»

Марцел Личка верит в чемпионство «Динамо» в этом сезоне.

В 19-м туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Команда набрала 36 очков и идет на 4-м месте в таблице, на 4 очка отставая от «Краснодара», «Спартака» и «Зенита».

– Какое настроение после возвращения к официальным матчам?

– Перед игрой настроение было лучше, потому что мы два с половиной месяца ждали игры в чемпионате. Но наше выступление в матче с «Ростовом» было катастрофой, из минимума мы сделали максимум, соперник нас простил.

– «Динамо» не смогло воспользоваться осечками лидеров – «Краснодара» и «Зенита».

– Говорил в раздевалке об этом. В том году у нас тоже были возможности раньше приблизиться к первому месту, но когда мы выходили в лидеры, то ментально не выдерживали этого. И сейчас была такая же ситуация: на поле было мало футболистов, которые ментально были готовы догнать лидеров.

– Мнение, что ваша команда не готова стать чемпионом, пойдет на пользу «Динамо»?

– А я верю в чемпионство. Как и год назад верил, что можем быть в топ-3. Никто в нас не верил, а мы боролись до конца – на последнюю игру с «Краснодаром» ехали за чемпионством, но не хватило секунд, чтобы выиграть титул.

Сейчас вернулся в борьбу «Спартак», остались «Зенит» и «Краснодар». Мы идем за ними, но в матче с «Ростовом» мы не заслужили приблизиться к нашим соперникам. На поле у ребят не горели глаза, – сказал главный тренер «Динамо».