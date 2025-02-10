Жена Смолова поздравила форварда с 35-летием на английском: «Любовь всей моей жизни ❤️»
Карина Истомина назвала Федора Смолова любовью всей жизни.
Жена форварда «Краснодара» в соцсетях поздравила его с днем рождения, поделившись подборкой совместных снимков, а также фото Федора с дочерью Лорой. 9 февраля футболисту исполнилось 35 лет.
«Happy birthday, the love of my life❤️ («с днем рождения, любовь всей моей жизни»)», – написала по-английски Истомина.
Жена Смолова: «Федя умеет валидировать и поддерживать. Если мне плохо, иду к нему – он дает хорошие советы. Не прошу включения от подруг, у них свои дети и они в ####, как и я»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Карины Истоминой
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