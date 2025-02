Жена Смолова поздравила форварда с 35-летием на английском: «Любовь всей моей жизни ❤️»

Карина Истомина назвала Федора Смолова любовью всей жизни.

Жена форварда «Краснодара » в соцсетях поздравила его с днем рождения, поделившись подборкой совместных снимков, а также фото Федора с дочерью Лорой. 9 февраля футболисту исполнилось 35 лет.

«Happy birthday, the love of my life❤️ («с днем рождения, любовь всей моей жизни»)», – написала по-английски Истомина.

Жена Смолова: «Федя умеет валидировать и поддерживать. Если мне плохо, иду к нему – он дает хорошие советы. Не прошу включения от подруг, у них свои дети и они в ####, как и я»