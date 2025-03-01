Переход Неймара в «Барселону» возможен, они общаются. Форварда мотивируют ЧМ-2026 и игра на обновленном «Камп Ноу»
Шансы на переход Неймара в «Барселону» есть.
Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщает, что «блауграна» и представители форварда «Сантоса» обсуждают возможное возвращение бразильца. Никаких решений пока не принято, но такой трансфер действительно возможен.
Отмечается, что Неймара мотивирует возможность подготовиться к ЧМ-2026 и сыграть за каталонскую команду на реконструированном «Камп Ноу».
Нападающий покинул «Барселону» в 2017 году. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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