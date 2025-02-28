Неймар мог перейти в «Баварию» из-за Гвардиолы: «Он сказал: «Я сделаю тебя лучшим игроком мира, будешь играть здесь и делать вот это. Если не забьешь 60 голов за сезон, я поменяю себе имя»

Неймар мог перейти в «Баварию» из-за Пепа Гвардиолы.

Бразилец в подкасте Podpah рассказал, как Пеп приехал к нему домой в Бразилию в два часа ночи, чтобы попытаться убедить его перейти в немецкий клуб.

«После того, как я выиграл премию Пушкаша в 2012 году, я был очень близок к переходу в «Баварию»... Из-за Гвардиолы.

Я был в трусах и футболке, открываю дверь – а там мой отец, Гвардиола и переводчик. Я надел шорты, мы сели у меня в комнате. В тот момент Гвардиола был без клуба: «Я хочу забрать тебя в свою новую команду, я сделаю тебя лучшим игроком мира».

Он достал бумагу, открыл ноутбук и сказал: «Ты будешь играть здесь и делать вот это. Если не забьешь 60 голов за сезон, я поменяю себе имя».

Я сказал, что согласен, но спросил, в какую команду он идет. Гвардиола ответил, что пока не может сказать, потому что все еще не решено. Но я его уговорил, и он признался: «Я подписываю контракт с «Баварией». Я знаю, что там холодно, но я позабочусь о тебе».

Но в итоге я выбрал «Барселону», – рассказал Неймар .