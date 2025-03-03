«Барселона» требует от Неймара забить 15 голов за «Сантос» в качестве подтверждения уровня. Тогда каталонцы рассмотрят его возвращение (Diario Sport)
«Барселона» выдвинула Неймару спортивные условия для возвращения.
Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец хотел бы вернуться в каталонский клуб.
Как передает Diario Sport, «Барселона» рассмотрит вариант с возвращением, но для этого Неймар должен подтвердить свой спортивный уровень в «Сантосе».
Каталонцы поставили перед Неймаром задачу – 15 голов за бразильский клуб до конца сезона.
На данный момент на счету бразильца 3 гола и 3 голевые передачи в 7 матчах за «Сантос».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости