«Барселона» требует от Неймара забить 15 голов за «Сантос» в качестве подтверждения уровня. Тогда каталонцы рассмотрят его возвращение (Diario Sport)

«Барселона» выдвинула Неймару спортивные условия для возвращения.

Ранее сообщалось , что 33-летний бразилец хотел бы вернуться в каталонский клуб.

Как передает Diario Sport, «Барселона » рассмотрит вариант с возвращением, но для этого Неймар должен подтвердить свой спортивный уровень в «Сантосе ».

Каталонцы поставили перед Неймаром задачу – 15 голов за бразильский клуб до конца сезона.

На данный момент на счету бразильца 3 гола и 3 голевые передачи в 7 матчах за «Сантос».