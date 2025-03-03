Бензема о Пересе: «Флорентино был первым, кому я позвонил, решив уйти из «Реала» – сказал ему, что Родриго и Винисиус готовы. Хочу быть ближе к нему, когда завершу карьеру»
Карим Бензема рассказал о взаимоотношениях с Флорентино Пересом.
«На днях я виделся с Флорентино в Мадриде. Когда он подписывал контракт со мной, я сказал своему отцу, что, пока он остается в «Реале», я тоже буду там. Он был первым, кому я позвонил, когда решил уйти. Он не вполне понял... Я сказал ему, что молодые игроки, Винисиус и Родриго, готовы.
Когда я завершу карьеру, я хочу быть близок к футболу. Быть тренером кажется сложнее, чем игроком. После завершения карьеры я хочу быть ближе к Флорентино», – сказал экс-форвард «Реала», выступающий за «Аль-Иттихад», в эфире программы Los amigos de Edu.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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