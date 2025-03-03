Бензема о «Золотом мяче»: «Никто не заслуживал его больше, чем Винисиус. Он делает то, что делают только лучшие»
Карим Бензема считает, что Винисиус Жуниор заслуживал «Золотой мяч».
Лучшим футболистом 2024 года по версии France Football стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место.
«Я не хочу говорить о France Football... Винисиус играл решающую роль в каждом матче сезона, в котором он выиграл Лигу чемпионов, и никто не заслуживал [«Золотой мяч»] больше, чем он.
Я смотрю футбол и вижу, как он делает то, что делают только лучшие. Я отправил ему сообщение, когда он не выиграл «Золотой мяч», мне было грустно», – сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Иттихад», в эфире программы Los amigos de Edu.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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