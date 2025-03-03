Бензема о «Реале»: «Лучший клуб мира. Я хотел уйти на высокой ноте, со всеми титулами и «Золотым мячом»
Карим Бензема поделился воспоминаниями о выступлениях за «Реал».
«Я сделал все. Я начинал как ребенок, а закончил как мужчина. Я хотел уйти на высокой ноте, со всеми титулами и «Золотым мячом». Никто не знает, как бы я выступил в следующем году.
«Реал» – лучший клуб мира, и я не хотел переходить в другую команду, которая могла бы конкурировать с «Мадридом», – сказал нападающий «Аль-Иттихада» в эфире программы Los amigos de Edu.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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