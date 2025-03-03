У «Аль-Насра» 1 победа в 5 последних матчах. Сегодня Роналду не играл, команда не забивает без португальца во 2-м матче азиатской ЛЧ подряд
У «Аль-Насра» Криштиану Роналду лишь одна победа в пяти последних матчах.
Сегодня саудовский клуб сыграл вничью с «Эстеглялем» (0:0) в азиатской Лиге чемпионов. Португальский форвард пропустил матч из-за риска беспорядков в Тегеране.
Роналду не принимал участие в еще одном матче из пяти, также в рамках ЛЧ. В той встрече с «Персеполисом» команда не забила голов, игра тоже закончилась нулевой ничьей.
Еще две игры на отрезке «Аль-Наср» проиграл: с «Аль-Орубой» (1:2) и «Аль-Иттифаком» (2:3) в чемпионате Саудовской Аравии.
Последняя победа клуба была над «Аль-Вахдой» (2:0) 25 февраля, тогда Криштиану забил гол и заработал пенальти.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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