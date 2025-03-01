«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели

«Аль-Наср» потерпел два поражения в трех последних турах лиги Саудовской Аравии.

Команда Стефано Пиоли сегодня уступила «Аль-Орубе» (1:2), а 21 февраля – «Аль-Иттифаку» (2:3). Также в последних четырех играх во всех турнирах у нее одна победа (над «Аль-Вахдой») и одна ничья (с «Персеполисом» в Лиге чемпионов Азии).

В саудовской лиге «Аль-Наср » идет на третьем месте с 47 очками после 23 матчей. Лидирует «Аль-Иттихад » (22 игры, 56 очков), на второй строчке – «Аль-Хилаль » (23 игры, 51 очко).

Криштиану Роналду в последних четырех матчах забил лишь один гол – «Аль-Вахде». Португалец продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.