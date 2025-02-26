Роналду дал пробить заработанный им пенальти Мане, который не забивал 9 матчей. Португалец призывал фанатов поддержать Садьо
Криштиану Роналду поддержал Садьо Мане, дав возможность пробить пенальти.
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Вахду» (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии. Португальский нападающий забил гол, а также заработал пенальти, когда соперник в стенке отбил его штрафной удар рукой.
Будучи штатным пенальтистом команды, Роналду позволить пробить одиннадцатиметровый своему партнеру по команде. До тех пор Мане не забивал 9 матчей подряд. Сенегалец реализовал пенальти.
Португалец также обратился к трибунам, призывая болельщиков подбадривать Садьо, а не освистывать его, отмечает RMC Sport.
Роналду о 2:0 с «Аль-Вахдой»: «1-й тайм был сложным, потому что мы ехали 3 часа из-за пробок. Я хочу извиниться от имени «Аль-Насра» за задержку игры. Мы должны продолжать побеждать»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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