Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Эстеглялем» в Тегеране. Криштиану рекомендовали не ехать в Иран из-за риска беспорядков
Криштиану Роналду не поедет в Иран на матч «Аль-Насра» в Лиге чемпионов Азии.
Нападающий не вошел в заявку команды на матч с «Эстеглялем» в1/8 финала, который пройдет в Тегеране 3 марта.
Ранее стало известно, что служба, отвечающая за безопасность Роналду, рекомендовала игроку не ехать в Тегеран, поскольку во время его предыдущего визита в Иран возникли беспорядки из-за большого скопления людей, желающих увидеть португальца.
Сообщалось, что «Аль-Наср» просил «Эстегляль» перенести матч в третью страну, но иранский клуб отказал саудовцам.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Насра»
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