Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Эстеглялем» в Тегеране. Криштиану рекомендовали не ехать в Иран из-за риска беспорядков

Криштиану Роналду не поедет в Иран на матч «Аль-Насра» в Лиге чемпионов Азии.

Нападающий не вошел в заявку команды на матч с «Эстеглялем » в1/8 финала, который пройдет в Тегеране 3 марта.

Ранее стало известно, что служба, отвечающая за безопасность Роналду , рекомендовала игроку не ехать в Тегеран, поскольку во время его предыдущего визита в Иран возникли беспорядки из-за большого скопления людей, желающих увидеть португальца.

Сообщалось, что «Аль-Наср » просил «Эстегляль» перенести матч в третью страну, но иранский клуб отказал саудовцам.