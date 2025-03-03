Шченсны о медитациях: «Делаю это в раздевалке, иногда в автобусе по дороге на матч – так я могу отключиться от шума. Многие не понимают, чем я занимаюсь, но мне вполне комфортно»
«Я чувствую себя комфортно, медитируя в раздевалке на глазах у всех. Мне действительно все равно.
У меня была забавная ситуация с тер Стегеном – он сказал мне, что его сын зашел в раздевалку перед игрой, когда все занимались своими делами, а я медитировал. И он спросил: «Папа, почему Шченсны спит?» Но мне вполне комфортно.
Это помогает мне, потому что вокруг меня много шума, и я могу отключиться от него и погрузиться в свои мысли. Мне не нужна тишина, чтобы медитировать. Иногда я делаю это в автобусе по дороге на игру.
Многие не понимают, что я делаю, и, впервые увидев это, вероятно, думают: «Что происходит?» У многих не хватает смелости спросить меня, что я делаю. Но некоторые коллеги спрашивали меня раньше, и я объяснял им», – сказал вратарь «Барселоны».
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