Быстров о вызове Дугласа в сборную: «В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. У нас был Марио такой в свое время, а теперь будет он»
Владимир Быстров отреагировал на вызов Дугласа Сантоса в сборную России.
30-летний защитник попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи.
«Дуглас Сантос – хороший футболист! В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. Все просто. У нас был Марио [Фернандес] такой в свое время, а теперь будет он.
Рационально ли вызывать возрастного футболиста на товарищеские игры? Для меня каждая игра сборной имеет значение», – заявил бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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