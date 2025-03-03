Мостовой о травме Тюкавина: «Просто капец. Атакующий потенциал «Динамо» пострадает, у команды нет второго игрока, который забьет 10-15 голов»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о травме Константина Тюкавина.

«Динамо» сообщило , что у нападающего диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около полугода.

«Это просто капец. Хочется, чтобы операция прошла успешно, восстановление прошло как можно скорее, хотя все знают, что после таких травм торопиться нельзя.

Атакующий потенциал «Динамо » пострадает, и это было видно, когда Тюкавин покинул поле в матче с «Ростовом». У команды нет такого второго игрока, который забьет минимум 10-15 голов. Хотя, с другой стороны, после травмы Кости должны мобилизоваться другие футболисты, ведь состав хороший, игроки на скамейке сильные», – сказал бывший полузащитник сборной России.