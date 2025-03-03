  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о травме Тюкавина: «Просто капец. Атакующий потенциал «Динамо» пострадает, у команды нет второго игрока, который забьет 10-15 голов»
24

Мостовой о травме Тюкавина: «Просто капец. Атакующий потенциал «Динамо» пострадает, у команды нет второго игрока, который забьет 10-15 голов»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о травме Константина Тюкавина.

«Динамо» сообщило, что у нападающего диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около полугода. 

«Это просто капец. Хочется, чтобы операция прошла успешно, восстановление прошло как можно скорее, хотя все знают, что после таких травм торопиться нельзя.

Атакующий потенциал «Динамо» пострадает, и это было видно, когда Тюкавин покинул поле в матче с «Ростовом». У команды нет такого второго игрока, который забьет минимум 10-15 голов. Хотя, с другой стороны, после травмы Кости должны мобилизоваться другие футболисты, ведь состав хороший, игроки на скамейке сильные», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКонстантин Тюкавин
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Тюкавина травма крестов. Ужас
77вчера, 14:57
«Динамо» подтвердило «кресты» у Тюкавина: «У Кости субтотальное повреждение передней крестообразной связки, ориентировочные сроки – около полугода. Тюка, сил и терпения!»
115вчера, 09:28
У Тюкавина разрыв «крестов». Форвард «Динамо» выбыл на полгода («СЭ»)
97вчера, 09:24
Тюкавин о травме: «Самочувствие нормальное, но не уверен, что все обойдется»
8вчера, 06:34
Главные новости
Ямаль о популярности: «У меня нет нормальной жизни. Теперь мне сложно пройти через аэропорт. Не могу погулять с братом или пойти выпить чего-нибудь с мамой»
22вчера, 22:01
Фанаты «Юве» освистали Копмейнерса при выходе на замену в матче с «Вероной». Хавбек забил на 90-й минуте
10вчера, 21:42
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голам Копмейнерса и Тюрама – 2:0
94вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Верону»
150вчера, 21:40
Карпин о возможном снятии бана: «Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Знаю ровно то же, что и все»
6вчера, 21:18
Экс-порноактриса Бавель отказалась от слов про Фигу после его угрозы подать в суд за клевету. Девушка заявляла, что Луиш флиртовал с ней, когда она была с Касильясом
47вчера, 20:59
Вальверде – в заявке «Реала» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Хавбек пропустил 2 игры из-за мышечного дискомфорта
13вчера, 20:45
Флик против возвращения Неймара в «Барселону». Тренер сомневается в бразильце из-за его возраста и физического состояния (Diario Sport)
55вчера, 20:27
Ультрас «Юве» освистали команду перед матчем с «Вероной». Фанаты вывесили баннеры «Вы приходите и уходите, мы – история футбола» и «Ищите мужчин для этой футболки, а пока играйте в желтом»
11вчера, 20:01
Лапорта о «Барсе»: «Мы создаем наследие, которое выходит за рамки титулов – важно помнить о красоте футбола. Наши ценности вечны»
39вчера, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Англии. 1/8 финала. «Ноттингем Форест» прошел «Ипсвич» по пенальти
271вчера, 22:16
Нигматуллин женится во второй раз. Экс-вратарь сборной России сделал предложение 22-летней модели Эвелине
21вчера, 22:10
Дьяков о сборной России: «Дугласа берут, а Дзюбе рекорд Кержакова побить не дают – странно. Должны играть свои люди, которые здесь родились»
9вчера, 21:52
«Бавария» хочет продать Комана за 35-45 млн евро летом. Вингер интересен «Арсеналу» и саудовским клубам
8вчера, 21:48
«Ювентус» одержал 5 побед подряд в Серии А и идет четвертым. Дальше – «Аталанта»
7вчера, 21:41
«И «Оскар» за самый длинный отпуск получает...» Хуммельс пошутил об игровом времени в «Роме», выложив фото с прогулок по Риму
2вчера, 21:21Фото
Радимов о «Спартаке»: «По осени добивали соперника – вот чего хочет Станкович. Надо добавлять, если хотят чемпионства»
5вчера, 20:59
Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» перенесен из-за ливня
вчера, 20:35
Ди Канио об 1:2 «Милана» с «Лацио»: «Каждый думает только о себе. Никто не прессинговал, в середине была дыра. Все всегда происходит на левом фланге – гол и пенальти пришли оттуда»
вчера, 20:18
Чемпионат Испании. Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» перенесли из-за ливня
381вчера, 20:10