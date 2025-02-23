Бензема догнал Роналду во главе списка бомбардиров саудовской лиги – у обоих по 16 голов. У форварда «Аль-Иттихада» 7 ассистов в чемпионате

Карим Бензема догнал Криштиану Роналду в списке бомбардиров саудовской лиги.

Нападающий «Аль-Иттихада » забил гол в матче 21-го тура против «Аль-Хилаля» (4:1).

Это 16-й гол Бензема за 18 игр в нынешнем чемпионате. Француз делит первое место забитым мячам с Криштиану Роналду , сыгравшим на два матча больше.

Помимо этого, на счету француза 7 результативных передач, а форвард «Аль-Насра » отметился тремя ассистами.