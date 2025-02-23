Бензема догнал Роналду во главе списка бомбардиров саудовской лиги – у обоих по 16 голов. У форварда «Аль-Иттихада» 7 ассистов в чемпионате
Карим Бензема догнал Криштиану Роналду в списке бомбардиров саудовской лиги.
Нападающий «Аль-Иттихада» забил гол в матче 21-го тура против «Аль-Хилаля» (4:1).
Это 16-й гол Бензема за 18 игр в нынешнем чемпионате. Француз делит первое место забитым мячам с Криштиану Роналду, сыгравшим на два матча больше.
Помимо этого, на счету француза 7 результативных передач, а форвард «Аль-Насра» отметился тремя ассистами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости