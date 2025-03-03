Флетчер не стал дожидаться удара Зиркзе с пенальти в серии с «Фулхэмом». Тренер «МЮ» отправился в раздевалку

Даррен Флетчер не стал ждать последний пенальти в серии с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед » вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму » в 1/8 финала (1:1, по пенальти 3:4). Манкунианцы не реализовали два последних пенальти в серии – Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе .

Как пишет Manchester Evening News, тренер «Юнайтед» Даррен Флетчер не стал дожидаться удара Зиркзе – он уже направлялся в раздевалку, когда нидерландец собирался пробить с точки.

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