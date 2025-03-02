Лено о проходе «МЮ» в Кубке Англии: «Фулхэм» заслужил победу в основное время, пенальти – это иногда лотерея. Мы на 100% хотим попасть на «Уэмбли»

Бернд Лено высказался о проходе «МЮ» в Кубке Англии.

«Фулхэм » обыграл «МЮ» в 5-м раунде турнира (1:1, 4:3 – по пенальти).

«Невероятно. Думаю, мы заслужили победу в основное время. Конечно, пенальти – это иногда лотерея, и, к счастью, мы выиграли. Тренер вратарей дал мне несколько советов, но для меня важнее мои ощущения.

Трижды прыгнул не в ту сторону, но надо отдать должное нашим пенальтистам – это непросто. Прекрасная работа всей команды».

О желании попасть в финал на «Уэмбли»

«100%. Два года назад мы проиграли в четвертьфинале [«Манчестер Юнайтед »], и вот мы снова в четвертьфинале. Мы на 100% хотим попасть на «Уэмбли», – сказал голкипер «Фулхэма».