Лено о проходе «МЮ» в Кубке Англии: «Фулхэм» заслужил победу в основное время, пенальти – это иногда лотерея. Мы на 100% хотим попасть на «Уэмбли»
Бернд Лено высказался о проходе «МЮ» в Кубке Англии.
«Фулхэм» обыграл «МЮ» в 5-м раунде турнира (1:1, 4:3 – по пенальти).
«Невероятно. Думаю, мы заслужили победу в основное время. Конечно, пенальти – это иногда лотерея, и, к счастью, мы выиграли. Тренер вратарей дал мне несколько советов, но для меня важнее мои ощущения.
Трижды прыгнул не в ту сторону, но надо отдать должное нашим пенальтистам – это непросто. Прекрасная работа всей команды».
О желании попасть в финал на «Уэмбли»
«100%. Два года назад мы проиграли в четвертьфинале [«Манчестер Юнайтед»], и вот мы снова в четвертьфинале. Мы на 100% хотим попасть на «Уэмбли», – сказал голкипер «Фулхэма».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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