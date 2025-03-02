Аморим о вылете от «Фулхэма» по пенальти: «Лучшие моменты в этой игре были у «МЮ». Благодаря заменам у нас была возможность выиграть матч»
Рубен Аморим объяснил вылет из Кубка Англии от «Фулхэма».
«Юнайтед» проиграл сопернику в серии послематчевых пенальти – 3:4. Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзе не реализовали свои попытки.
«Мы смогли забить во втором тайме после того, как пропустили под конец первого. Нам было сложнее подниматься выше ради прессинга, но мы смогли добиться своего и забить. Думаю, лучшие моменты в этой игре были у нас. А серия пенальти в конечном счете может сложиться и в пользу одних, и в пользу других. Сегодня – не в нашу.
Важно отметить, что благодаря заменам у нас была возможность выиграть этот матч.
Я стараюсь расслабить игроков [перед пенальти]. Они знают, что это дело техники, но нужно подходить к нему расслабленными и уверенными», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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