Жена Рамоса не поедет в Мексику из-за усталости от переездов и останется с детьми в Испании. Экс-защитник «Реала» перешел в «Монтеррей»
Жена Серхио Рамоса не поедет с ним в Мексику.
Ранее бывший защитник «Севильи», «Реала» и «ПСЖ» перешел в мексиканский «Монтеррей».
20 Minutos со ссылкой на испанского журналиста Хавьера де Ойоса сообщает, что супруга Рамоса Пилар Рубио не поедет в Мексику и останется в Мадриде вместе с сыновьями. Решение Рубио связано в усталостью от переездов и нежеланием менять привычный уклад жизни детей.
Сообщается, что Рамос и Рубио планируют видеться в период выступлений футболиста в Мексике – пара согласовывает даты для организации поездок и встреч.
Серхио Рамос и Пилар Рубио находятся в отношениях с 2012 года и поженились в 2019-м. Пара воспитывает четверых сыновей: Серхио-младшего, Марко, Алехандро и Максимо Адриано.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: 20 Minutos
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