Рамос дебютировал за «Монтеррей». 38-летний защитник провел на поле 80 минут
Серхио Рамос провел первый матч за «Монтеррей».
38-летний защитник принял участие в игре 8-го тура чемпионата Мексики с «Атлетико Сан-Луис» (3:1) и был заменен на 80-й минуте.
Рамос перешел в «Монтеррей» свободным агентом в начале февраля. Ранее испанец выступал за «Севилью», «ПСЖ» и «Реал».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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