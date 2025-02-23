Рамос дебютировал за «Монтеррей». 38-летний защитник провел на поле 80 минут

Серхио Рамос провел первый матч за «Монтеррей».

38-летний защитник принял участие в игре 8-го тура чемпионата Мексики с «Атлетико Сан-Луис» (3:1) и был заменен на 80-й минуте.

Рамос перешел в «Монтеррей » свободным агентом в начале февраля. Ранее испанец выступал за «Севилью», «ПСЖ» и «Реал».