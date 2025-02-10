Рамос о переходе в «Монтеррей»: «Я не устал побеждать, у меня по-прежнему жажда трофеев»
Серхио Рамос высказался после своего перехода в мексиканский «Монтеррей».
«Я не устал побеждать, но я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать о своих достижениях. Я раньше здесь не был и хочу оставить в Мексике наследие.
Я здесь не для того, чтобы путешествовать, а постараться выиграть новые титулы. Команда участвует как во внутренних, так и в международных турнирах, и это хорошая возможность быть на виду.
В футболе возраст не имеет значения, главное – качество игры. То, что я приехал сюда после долгой карьеры, показывает, что у меня по-прежнему жажда трофеев», – сказал защитник, которому 30 марта исполнится 39 лет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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