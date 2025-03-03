Неймар забил во 2-м матче подряд – со штрафного «РБ Брагантино». У него 3+3 в 7 играх после возвращения в «Сантос»
Неймар забил гол во втором матче подряд.
Форвард «Сантоса» открыл счет в игре с «Ред Булл Брагантино» (2:0) ударом со штрафного на 9-й минуте в 1/4 финала Лиги Паулиста и был заменен на 76-й.
Всего в 7 матчах после возвращения в «Сантос» на счету 33-летнего бразильца 3 гола и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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