Неймар забил во 2-м матче подряд – со штрафного «РБ Брагантино». У него 3+3 в 7 играх после возвращения в «Сантос»

Неймар забил гол во втором матче подряд.

Форвард «Сантоса » открыл счет в игре с «Ред Булл Брагантино » (2:0) ударом со штрафного на 9-й минуте в 1/4 финала Лиги Паулиста и был заменен на 76-й.

Всего в 7 матчах после возвращения в «Сантос» на счету 33-летнего бразильца 3 гола и 3 ассиста.